Dr. Martens spicca il volo in borsa su aumento dei ricavi

(Teleborsa) - Dr Martens, l'iconica azienda britannica produttrice di stivali, ha registrato ricavi pari a 908,3 milioni di sterline nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2022, in rialzo del 18% rispetto all'esercizio precedente. L'EBITDA è aumentato del 18% a 263 milioni di sterline e il profitto dopo le tasse è passato da 34,7 a 181,2 milioni di sterline. Il board ha proposto un dividendo finale di 4,28 pence, portando il dividendo totale a 5,50 pence.

"Quando ci siamo quotati, ci siamo impegnati a fornire una crescita dei ricavi a un tasso high-teens e oggi siamo lieti di segnalare una crescita a valuta costante del 22% e un EBITDA in anticipo rispetto alle aspettative del mercato - ha commentato il CEO Kenny Wilson - I nostri risultati sono stati raggiunti nonostante l'interruzione senza precedenti causata dal Covid-19 nella nostra catena di approvvigionamento, che i nostri team hanno navigato con flessibilità e dedizione".

Il marchio di calzature prevede una maggiore crescita dei ricavi annuali grazie agli aumenti dei prezzi effettuati in risposta all'aumento dell'inflazione e alle vendite più forti. Per l'esercizio 2023, stima una crescita dei ricavi a un tasso high-teens.

Spicca il volo Dr. Martens, che si attesta a 268, con un aumento del 23,84%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 283,6 e successiva a quota 321. Supporto a 246,2.