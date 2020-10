DPCM, ristoranti temono colpo di grazia: quali impatti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con idi orario nella ristorazione si perdono(63%) che almeno una volta al mese mangiano la sera fuori casa, con un drammatico impatto sull'intera filiera agroalimentare dai campi alle tavole.E' quanto emerge da una analisi Coldiretti in riferimento al varo del decreto Ristoro per compensare gli effetti dell'ultimo DPCM sull'emergenza Covid., sono molte le realtà che trovano sostenibilità economica solo grazie al lavoro serale e che ora decidono addirittura di non aprire per gli elevati costi e la mancanza di clienti. Per molte strutture la pausa pranzo – precisa Coldiretti –per garantire la copertura dei costi tenuto conto anche della mancanza di turisti e della diffusione delloche hatagliato ilIl risultato è il drasticoche mette a rischio 1/3 delladegli italiani con un impatto sull'intera filiera alimentare nazionale che perde oltre un miliardo di euro di fatturato per le mancate vendite di cibo e bevande nel mese interessato dal decreto, dalla carne al pesce, dal vino all'olio, dalla frutta alla verdura, dai formaggi ai salumi. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato.Ad essere più colpiti iche sono il luogo preferito per il consumo serale fuori casa (65%), al secondo posto lecon servizio al tavolo (59%), al terzo posto i(10%) e i pub (9%) secondo le elaborazioni Coldiretti su dati FIPE dalle quali emerge che la fascia di prezzo su cui si attesta una cena-tipo è tra i, anche se più di un terzo degli italiani riserva ad una singola cena daiLeadottate dal Governo per l'emergenza coronavirus che interessano la ristorazione "impatteranno su un settore già provato duramente datotale della primavera scorsa e solo in parziale ripresa negli ultimi mesi". Lo sostieneche "sulla base delle nuove iniziative, che limiteranno l'attività di ristoranti e bar, stima per il 2020 un arretramento della spesa per consumi alimentari fuori casa del 48% rispetto al 2019, per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro".In parallelo, aggiunge l'Ismea, "come accaduto nei mesi passati si prevede una nuovadegli acquisti nella distribuzione moderna e tradizionale che, sempre per il 2020, potrebbe portare a un aumento della spesa domestica pari al +7%, per un valore corrispondente di circa 11,5 miliardi. Ilcomplessiva per prodotti agroalimentari sarà quindi di quasi