(Teleborsa) - Se nel DPCM appena approvato il Governo ha confermato l'annunciatonei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio enel periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio, potrebbero arrivare nelle prossime ore dellea chiarire quali situazioni rientrino nello "" che consentirà di uscire dalle suddette aree.In questepotrebbero rientrare gli eventuali spostamenti per evitare chenon possano avere il conforto dei familiari nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ilaveva già chiesto al Governo di prevedere una deroga al divieto di spostamento per i piccoli comuni, ritenendolo "", ma si è deciso di non modificare il decreto già emenato e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Sia l'che lasono in pressing sul Governo per prevedere delle deroghe per gli anziani, dopo aver aspramente criticato le limitazioni agli spostamenti."Gli anziani sono da tutelare al massimo, ma nei comuni piccoli saranno in casa da soli a- ha detto al corriere il- Se il presupposto è la sanita pubblica, il confronto tra un comune di poche centinaia di abitanti e uno da tre milioni come Roma, non regge: chiudiamo tutto, ma ci sono recinti da tre milioni di persone". "Non ci si potrà spostare di comune in comune il giorno di Natale e Santo Stefano. Lo ritengo assolutamente inaccettabile perché non tiene conto della realtà lombarda - ha detto ila Telelombardia - Sono cose che vanno nella direzione di una, soprattutto degli anziani che rischiano di dover trascorrere le feste da soli".Intanto il PD rischia di spaccarsi sulla richiesta di maggiore libertà di movimento. Da un lato il segretarioha dichiarato: "In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del Covid. Rifletta chi non capisce quanto è importantecon regole rigorose". Dall'altro,(sul totale di 35) hanno scritto una lettera al loro capogruppoper chiedergli di attivarsi con il Governo sul tema. Marcucci si è quindi rivolto al presidente del consiglio: "Mi rivolgo al premier Conte: cambi le norme sbagliate inserite nel decreto sulla mobilità comunale del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Lo chiedono le Regioni e 25 miei colleghi senatori del PD. Non è una questione di poco conto, riguarda, divise soltanto dai confini del proprio Comune. Bisogna, a mio avviso, rendere possibile, nel rispetto delle norme, i ricongiungimenti familiari e affettivi anche solo per poche ore".