Doxee, ricavi in aumento. Investimenti pesano su utile

(Teleborsa) - Doxee, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha chiuso ildel 2022 conpari a 11,1 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto al 30 giugno 2021. L'si attesta a 1,6 milioni di euro, rispetto a 1,5 milioni di euro di un anno fa. L'incidenza dell'EBITDA sul valore della produzione al 30 giugno 2022 risulta pari al 10,9%Gli irisultano pari a 3 milioni di euro (1,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) e corrispondono a circa il 20,5% del valore della produzione nel primo semestre 2022 (16,4% al 30 giugno 2021). Ilè pari a 0,1 milioni di euro (0,3 milioni di euro al 30 giugno 2021)"Nel primo semestre del 2022, Doxee ha continuato ad operare come player di riferimento nei processi di digitalizzazione per aziende e pubbliche amministrazioni, acquisendo nuovi clienti e conducendo con successoche le hanno consentito di incrementare il valore della produzione di oltre il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha commentato l'"Neisaremo impegnati, dopo avere finalizzato l'operazione relativa all'acquisizione del 90% di Infinica GmbH (società austriaca attiva nel CCM), nella relativa integrazione tecnologica e nello, con la convinzione del valore accrescitivo su Doxee di tale operazione, grazie alle molteplici e rilevanti sinergie individuate", ha aggiunto.L'è pari a 1,9 milioni di euro (1,6 milioni al 31 dicembre 2021). La variazione deriva principalmente dagli investimenti effettuati nel periodo in progetti R&D che hanno comportato un assorbimento di liquidità.