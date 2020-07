doValue sigla memorandum con Bain Capital per gestione NPL in Grecia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia la firma di un, uno dei principali investitori internazionali specializzati nel settore dei crediti, per ladi un portafoglio diper un valore complessivo di circaIl portafoglio, denominato, è stato originato daed è composto principalmente da crediti, SME e Small Business, provenienti da oltre 1.500 debitori distribuiti in tutto il territorio greco. L'accordo comprende una vasta gamma di servizi preparatori, die di, che saranno svolti dal Gruppo attraverso la sua controllata doValue Greece (ex Eurobank FPS).Con questo accordo ildi gestione affidati a doValue nel 2020 sale ad, superando l'obiettivo di 1-2 miliardi per anno di nuovi mandati sul mercato greco fissato dal Business Plan.Il titolo doValue in borsa è galvanizzato da questa transazione e vanta un progresso del3,2% a Piazza Affari,