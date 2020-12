© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che prevede ladi circa 1,6 miliardi di euro (importo lordo complessivo), di cui circa 0,4 miliardi di euro già gestiti da doValue, in qualità di Master e Special Servicer.Il contratto riguarda la, di un portafoglio diassistiti daoriginati dae distribuiti in tutta Italia, con un taglio medio superiore a 500.000 euro.Si tratta dellanel mercato incentrata su asset leasing, affidata a doValue a seguito di unache ha visto la partecipazione di alcune delle società più importanti nel servicing attive in Italia.Ilassistito da garanzie reali, a differenza di un tipico mandato NPL, avviene anche tramite ildegli immobili e la loro, impiegando varie strategie di consulenza immobiliare con l'obiettivo ultimo di massimizzare il potenziale di cash flow dell'asset in sede non giudiziaria. A tale scopo, doValue, coadiuvato dafornirà una gamma completa di servizi immobiliari core e accessori, tra cui vendita, real estate marketing e property management.Ildi servicing che doValue si è aggiudicata nel 2020 nell'Europa meridionale, superando il target 2020 pre-Covid di circa 10 miliardi di euro, confermando le prospettive positive per il mercato del servicing dei crediti e degli asset immobiliari.