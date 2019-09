doValue sigla accordo con AREC per gestione asset immobiliari UTP

(Teleborsa) - doValue ha perfezionato un accordo in esclusiva con AREC per la gestione degli asset immobiliari UTP. Il progetto, denominato Mosaico, è finalizzato ad offrire agli istituti di credito una piattaforma multioriginator a cui conferire la gestione di portafogli di crediti Utp garantiti da asset real estate.



L'accordo si basa sulle consolidate e complementari capacità di doValue e di AREC per la gestione di ogni categoria di asset immobiliari.



Con questa partnership nasce un modello rivoluzionario di gestione degli asset immobiliari, che ha l'obiettivo di consentire alle banche aderenti di realizzare un valore del recupero del credito maggiore rispetto ai prezzi di cessione. © RIPRODUZIONE RISERVATA