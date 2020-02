doValue, risultati in crescita nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2019 con unin calo del 24% rispetto ai 50,5 milioni del 2018. Il risultato netto che escluderisulta in, in linea con il target 2019. Sarà proposto undi almenoper azione, inrispetto al 2018 e corrispondente ad un payout di circa il 72%.a 323,7 milioni, mentre lche esclude oneri non ricorrenti segna una 140,4 milioni, in linea con il target 2019.i, grazie a mandati siglati tra la seconda parte del 2018 e il 2019. Il(Gross Book Value), in crescita del 60% rispetto agli 82,2 miliardi del 2018 (portafoglio gestito a 135,8 miliardi inclusivo del contratto con Alpha Bank a Cipro)., in progressivo miglioramento rispetto ai 257,4 milioni al 30 settembre 2019 ed ai 319,7 milioni al 30 giugno 2019.