doValue, ricavi lordi ed EBITDA record in primo semestre 2022

(Teleborsa) - doValue, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha chiuso il primo semestre del 2022 con Ricavi Lordi pari a 271,2 milioni di euro (+6,7% rispetto all'anno precedente), Ricavi Netti pari a 237,9 milioni di euro (+7,1% rispetto all'anno precedente), EBITDA esclusi elementi non ricorrenti pari a 83,8 milioni di euro (+14,9%), Margine EBITDA esclusi elementi non ricorrenti pari al 30,9% (rispetto al 28,7% all'anno precedente) e un Utile Netto esclusi elementi non ricorrenti nel primo semestre pari a 23,3 milioni di euro (+71,9%). La società spiega che si tratta di risultati record in termini di ricavi lordi ed EBITDA.

A fine giugno 2022, il Gross Book Value era pari a 149,9 miliardi (includendo ancora l'intero portafoglio Sareb da 21 miliardi), una crescita dello 0,3% rispetto ai 149,5 miliardi di fine 2021. Il livello del Gross Book Value deriva dal nuovo GBV pari a 8,5 miliardi, collection pari a 2,8 miliardi, write offs pari a 1,9 miliardi e dalle cessioni da parte dei clienti pari a 3,4 miliardi (compensate da commissioni di indennizzo). Collection Rate stabile negli ultimi dodici mesi a 4,2% (rispetto a 4,3% per il 2021).

Il Debito Netto a fine giugno 2022 è pari a 461,2 milioni di euro, rispetto ai 401,8 milioni registrati a fine 2021. La Leva Finanziaria (rappresentata dal rapporto tra Debito Netto ed EBITDA) è aumentata nel primo semestre del 2022 e a fine giugno si attesta a 2,2x (rispetto a 2,0x a fine 2021 e a fine marzo 2022) principalmente per il dividendo pagato a maggio 2022.

Il management prevede di raggiungere per il 2022 Ricavi lordi nel range di 555-565 milioni di euro, EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di 190-195 milioni di euro, Utile Netto al netto delle voci non ricorrenti di 45-50 milioni di euro, raggiungendo una Leva Finanziaria di circa 2.2x alla fine del 2022.

Inoltre, doValue prevede di distribuire un dividendo per azione di 0,60 euro per il 2022 (previa approvazione del CdA e degli azionisti), che rappresenta una crescita del 20% rispetto al Dividendo Per Azione di 0,50 nel 2021. La guidance sarà aggiornata nel corso del 2022 per tener conto dell'evoluzione del business e del contesto di mercato.