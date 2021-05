13 Maggio 2021

(Teleborsa) - DoValue, società quotata sull'MTA e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha registrato ricavi lordi pari a 123,7 milioni di euro, in aumento del 47% rispetto agli 84,3 milioni di euro del primo trimestre 2020. I ricavi di Servicing di asset NPL, UTP e REO, principale attività di doValue e pari al 90% dei ricavi consolidati, ammontano a 111 milioni di euro (+47%), mentre i ricavi da Co-Investimento e i ricavi da Prodotti Ancillari e Attività Minori sono stati di 12,6 milioni di euro (+42%).

L'EBITDA, esclusi gli elementi non ricorrenti, è pari a 35,8 milioni di euro, in aumento dell'83% rispetto ai 19,5 milioni di euro del primo trimestre 2020. In termini di incidenza sui ricavi, l'EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti è pari al 29%, rispetto al 23% del periodo di raffronto. Il risultato del periodo attribuibile agli azionisti è pari a 5,5 milioni di euro, rispetto a un risultato negativo per 0,7 milioni nel primo trimestre 2020. La Posizione Finanziaria Netta è negativa per €376,5 milioni, in miglioramento rispetto a €410,6 milioni di

fine 2020.

A fine 2020 il Portafoglio Gestito dal guppo nei cinque mercati Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro era pari a 157,7 miliardi di euroc(Gross Book Value). Il valore non includeva i mandati sottoscritti e non ancora presi in carico per 3,2 miliardi di euro: Icon in Grecia e Marina a Cipro. Nel corso del trimestre, il portafoglio gestito ha visto la presa in carico del mandato Icon per 2,6 miliardi di euro e la sottoscrizione di nuovi mandati per circa 2 miliardi in Italia, in Spagna e in Grecia.

Guardando ai prossimi mesi, doValue evidenzia che il "mercato del servicing in Sud Europa continua ad essere vivace, con istituzioni bancarie particolarmente propense ad accelerare i propri progetti sull'asset quality in vista dell'atteso aumento dei tassi di default, malgrado gli NPE ratio siano mantenuti artificialmente sotto controllo per effetto delle moratorie e di altre misure di sostegno dell'economia. Per tale motivo, i flussi provenienti dai contratti di lungo periodo risultano superiori rispetto alla guidance della società (2 miliardi di euro per l'intero anno)".