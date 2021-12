doValue, perfezionata cartolarizzazione GACS in Italia per 1,8 miliardi

(Teleborsa) - doValue fa sapere che è stata perfezionata un'importante cartolarizzazione GACS in Italia da parte di Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Friuladria e Credito Valtellinese, per un controvalore pari a circa 1,8 miliardi di euro.

Italfondiario, controllata di doValue, agisce in qualità di Master Servicer dell'operazione, mentre doValue è Special Servicer dell'operazione.

Il perfezionamento di questa cartolarizzazione - si legge in una nota - segue la conclusione delle operazioni analoghe da parte di UniCredit per 2,2 miliardi e dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per 1,3 miliardi, già annunciate dalla Società lo scorso 2 dicembre.

Nel 2021, doValue ricrha raggiunto una quota di mercato superiore al 70% sui nuovi mandati GACS assegnati in Italia, confermando la propria indiscutibile leadership in questo segmento.

La cartolarizzazione perfezionata da Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Friuladria e Credito Valtellinese rappresenta un Gross Book Value (GBV) addizionale per doValue per circa 560 milioni. Tale ammontare rappresenta parte dello stock di mandati assegnati e non ancora onboarded (pari a 10 miliardi in aggregato sui diversi paesi in cui opera il Gruppo doValue) già comunicati con i risultati dei primi nove mesi del 2021.