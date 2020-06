doValue perfeziona acquisizione 80% di FPS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - doValue annuncia di aver completatodel capitale della società greca- Eurobank FPS Loans and Credits Claim Management Company - da Eurobank. Quest'ultima continuerà a detenere il restante 20%. Il corrispettivo pattuito è di, modificato rispetto a 248 milioni iniziali, più unfino a 50 milioni (er l'80% acquisito da doValue), legato al conseguimento di taluni target di EBITDA in un orizzonte di dieci anni. Gli eventuali pagamenti dell'earn-out non saranno dovuti prima del 2024.La ragione sociale di FPS cambierà in doValue Greece Loans and Credits Claim Management Société Anonyme con la denominazione diFPS è un operatore leader nel, attivo dal 2014 con un modello di business indipendente che non prevede investimenti in portafogli di crediti o asset immobiliari, in linea con il modello di business di doValue. Il suo portafoglio ha un valore totale di circa 23 miliardi (valore contabile lordo), significativamente ampliato in seguito all'operazione per includere il portafoglio crediti corporate di Eurobank e di nuovi portafogli cartolarizzati.La transazione include anche un(Forward Flow Agreement), in base al quale FPS gestirà i flussi futuri di Early Arrears Loans ed NPE generati da Eurobank e il relativo stock alla fine del periodo. Tale accordo rafforza ulteriormente le relazioni a lungo termine fra doValue e le principali istituzioni finanziarie nei mercati core, ovvero Unicredit e Credit Agricole in Italia, Santander in Spagna e Alpha Bank a Cipro.doValue ed Eurobank hanno anche siglato un patto parasociale che prevede, tra l'altro, un periodo di reciproco lock-up di tre anni e un diritto di opzione call a favore di doValue esercitabile a decorrere dal quarto anno dal closing dell'Operazione.I ruoli di Executive Chairman e Amministratore Delegato di FPS saranno ricoperti da Theodoros Kalantonis e Tassos Panoussis, rispettivamente.