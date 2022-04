doValue, nuovo mandato di servicing in Grecia

Lunedì 4 Aprile 2022, 19:30







(Teleborsa) - doValue, tramite la propria controllata doValue Greece, si è aggiudicata un nuovo mandato di servicing che rappresenta un Gross Book Value addizionale per circa 500 milioni di euro (Progetto Neptune).



Nel 2020, un'entità affiliata a fondi gestiti da Fortress Investment Group aveva acquisito un portafoglio da Alpha Bank per un Gross Book Value pari a circa 1,1 miliardi assegnando un mandato di servicing temporaneo al servicer greco CEPAL.



Con il Progetto Neptune, doValue assumerà il ruolo di servicer di lungo periodo per la gestione di circa il 50% del portafoglio iniziale di 1,1 miliardi, il ruolo verrà assunto al momento dell'onboarding del portafoglio che è atteso perfezionarsi per la fine di aprile 2022. Il portafoglio include crediti deteriorati ipotecari erogati a Società ed a Piccole e Medie Imprese in Grecia.