doValue, nuovi contratti di servicing per 5,2 miliardi da inizio 2021

Mercoledì 28 Luglio 2021, 18:30

(Teleborsa) - DoValue, società quotata sull'MTA e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, si è aggiudicata nuovi contratti di servicing per circa 5,2 miliardi di euro di Gross Book Value dall'inizio del 2021. I contratti - che non includono Project Frontier - verranno finalizzati entro la fine del 2021 e il relativo onboarding verrà completato nei primi mesi del 2022.

I nuovi contratti di servicing, spiega la società in una nota, derivano da banche italiane per circa 3,8 miliardi di euro e da banche spagnole per circa 1,4 miliardi di euro. In particolare, doValue si è aggiudicata nuovi contratti di servicing su 4 delle 7 cartolarizzazioni con schema GACS avviate in Italia dall'inizio del 2021, raggiungendo una quota di mercato di circa il 75% del nuovo business assegnato a servicer terzi.

I nuovi contratti dovrebbero permettere a doValue di raggiungere, e possibilmente superare, il target di 7-9 miliardi di euro di flussi da nuovi clienti per il 2021. Le operazioni portate a termine, sottolinea la società, indicano anche come le banche continuino a cartolarizzare e cedere portafogli sul mercato, nonostante le diverse ondate di moratorie.