doValue lancia bond da 300 milioni di euro

Lunedì 12 Luglio 2021, 10:45

(Teleborsa) - doValue annuncia il lancio di un prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2026 riservato a investitori istituzionali, per un importo complessivo in linea capitale pari a 300 milioni di euro, per rifinanziare il contratto di finanziamento senior stipulato il 22 marzo 2019.

Alla data di emissione, le Obbligazioni, offerte esclusivamente ad alcuni investitori istituzionali, saranno regolate dalla legge dallo stato di New York e si prevede che siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.

I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni - spiega una nota - saranno utilizzati dalla Società per pagare anticipatamente e chiudere il Senior Facility Agreement (compresi i relativi interessi maturati e relativo hedging), pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all'Operazione, e utilizzare la parte restante come liquidità per fini d'impresa generici.

Le condizioni definitive dell'offerta - conclude la nota - che saranno determinate successivamente all'esito dell'attività di bookbuilding, saranno comunicate dalla Società non appena disponibili.