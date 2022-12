doValue, Fondo UTP Efesto riceve conferimenti per 600 milioni di euro

Lunedì 5 Dicembre 2022, 08:00







(Teleborsa) - doValue, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che il Fondo UTP Efesto, il cui servicer è la controllata doNext, ha ricevuto conferimenti da un gruppo di primarie banche italiane per un totale di 600 milioni di euro (inclusi impegni il cui perfezionamento è atteso per il primo trimestre del 2023).



Creato nel 2020, il Fondo UTP Efesto è una delle principali iniziative di doValue in Italia sull'asset class UTP (Unlikely to Pay, ovvero inadempienze probabili). Ad oggi, ed inclusi gli impegni recenti, il Fondo UTP Efesto ha cumulato circa 1,4 miliardi di euro in conferimenti da quasi 20 banche partecipanti in Italia.



Il Fondo UTP Efesto è attualmente focalizzato sul rilancio di PMI e asset immobiliari con potenziali di turnaround, ma il suo regolamento è stato recentemente aggiornato in modo da ampliare il potenziale raggio d'azione del fondo stesso (in particolare a esposizioni consumer e leasing), permettendo quindi alle banche partecipanti di contare su uno spettro maggiore di opzioni di deleveraging.