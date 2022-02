doValue, controllata Italfondiario cambia nome in doNext

Lunedì 21 Febbraio 2022, 09:45







(Teleborsa) - doValue, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che dopo oltre 130 anni di storia la controllata Italfondiario cambia la brand image e diventa doNext. Italfondiario è il primo operatore in Italia per numero di cartolarizzazioni di portafogli performing e non performing, e nella gestione di UTP. Dal 2000 ad oggi ha realizzato oltre 50 cartolarizzazioni strutturate.



Nato nel 1891 come istituto bancario, nel 1999 si trasforma in società specializzata nel credit management e rappresenta oggi, dopo l'acquisizione da parte di doValue nel 2016, uno dei principali operatori nel settore della gestione integrata del credito al vertice dei principali rating internazionali.