doValue, accordo di servicing con Iccrea banca

(Teleborsa) -ha siglato un nuovo, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che prevede la gestione di undel valore di circa(in termini di gross book value), di cui circa 0,4 miliardi di euro già in gestione. L'accordo prevede anche la fornitura di servizi di data quality.Il portafoglio, che si prevede sarà oggetto di un'operazione di cartolarizzazione, è caratterizzato da una prevalenza di, originate da una pluralità di Banche di Credito Cooperativo e da altri istituti bancari.Per i crediti oggetto dell'accordo, Iccrea Banca si riserva di valutare l'avvio dell'iter per il rilascio, da parte dello Stato Italiano, delladelle sofferenze (GACS).Il perfezionamento dell'operazione è previstoCon questo accordo, il totale dei nuovi mandati di gestione affidati a doValue da banche e investitori nel corso del 2020 sale a circa 5 miliardi di euro. A tale importo si aggiungono circa 2,8 miliardi di euro di mandati legati ad accordi "flusso" per la gestione della nuova generazione di crediti nonperforming di Unicredit, Santander, Alpha Bank e Eurobank, per un totale di circa 7,8 miliardi di euro.