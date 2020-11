doValue, accordo con Bain per portafoglio crediti in sofferenza a Cipro

(Teleborsa) - doValue annuncia la firma di un Memorandum of Understanding con Bain Capital Credit, uno dei principali investitori internazionali

specializzati nel settore dei crediti, per la gestione in esclusiva di un portafoglio di crediti in sofferenza a Cipro per un valore complessivo di circa 650 milioni di euro.

Il portafoglio, noto come "Progetto Marina", è stato originato da National Bank of Greece ed è composto principalmente da crediti garantiti di tipologia corporate e PMI, relativi a oltre 2.000 debitori.

doValue, attraverso la branch locale Altamira Asset Management Cyprus, svolgerà tutte le attività di servicing di asset NPL (crediti in sofferenza) e REO (aste giudiziali immobili), inclusi i processi preparatori e di onboarding.



Con questo accordo, il volume totale dei nuovi mandati di servicing ottenuti nel 2020 da doValue in Europa meridionale raggiunge circa 9,3 miliardi di euro, raggiungendo in anticipo l'obiettivo preCOVID per l'intero anno 2020, stimato tra 9 e 11 miliardi di euro, e confermando le buone prospettive del mercato del servicing di crediti e asset real estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA