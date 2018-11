Dottorato di ricerca, quali prospettive di lavoro? Ecco gli ultimi dati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I dottorati di ricerca assicurano buone prospettive di lavoro con un reddito netto medio che può arrivare fino ai 2.400 euro mensili. Nell'ultima indagine ISTAT sui dottorati emerge, èmentre. Anchedal conseguimento del titolo, mentre cerca un lavoro il 5% e non lavora e non cerca l'1,3%.dell'indagine, condotta nel 2014 sulle coorti dei dottori di ricerca del 2008 e 2010,mentre. Risulta inveceA sei anni dal titolo: tra questi, il 51,1% con un lavoro dipendente mentre il 36,6% è finanziato da assegni di ricerca.(dal 12,4% per la coorte 2004 al 17% per la coorte del 2012).(non rifarebbe lo stesso corso il 38,3% dei dottori 2014, +10 punti percentuali rispetto ai dottori 2004)dopo il conseguimento del titolo. Tra chi era già occupato solo il 15,2% ha migliorato la propria posizione.Quanto al compenso, a sei anni dal titolo, valore variabile fra le aree disciplinari:Cresce la quota di dottori che sperimentano periodi di studio(44,6% per i dottori 2014, 27,9% per i dottori 2004). I Paesi verso cui è diretta la maggior parte dei dottori sonoper gli studi dottorali: 2,2% per la coorte 2004, 10,1% per quella del 2014. Il continente da cui proviene la maggior parte dei dottori di ricerca stranieri è quello