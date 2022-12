Dotstay debutta su Euronext Growth Milan. Adamo: "Nuovo inizio nel percorso di crescita"

(Teleborsa) - Dotstay, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine a Milano, debutta oggi sul Segmento Professionale Euronext Growth Milan.La piattaforma consente a chiunque debba trasferirsi in una nuova città di essere guidato a 360° da un assistente personale nel percorso di relocation. La società, inoltre, offre ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione.Dotstaydedicato alle piccole e medie imprese e porta a 190 il numero delle societa` attualmente quotate su Euronext Growth Milan.InDotstay ha raccolto 2,2 milioni di euro.

Alessandro Adamo, Amministratore Delegato e Fondatore di Dotstay ha detto: "In un mercato immobiliare in forte crescita dopo due anni di pandemia, il traguardo raggiunto oggi con la quotazione ci rende davvero orgogliosi del posizionamento che la nostra società è riuscita a conquistarsi. La quotazione rappresenta un nuovo inizio nel nostro percorso di crescita. Dotstay è una giovane realtà con grandissime potenzialità che i capitali raccolti ci consentiranno di convertire in una puntuale strategia di crescita. La fiducia accordataci dagli investitori e` un forte sprone a proseguire con determinazione, impegno e dedizione".

Il Comparto 2 di 4AIM SICAF ha investito in Dotstay attraverso una campagna di Crowdfunding sul portale Opstart conclusasi il 31 marzo 2022. L'investimento di 4 AIM SICAF è stato di 122.000 euro per un valore per azione di 0,84 euro.In sede di IPO. il prezzo di collocamento è stato definito in 3,77 euro per azione. 4 AIM SICAF, come gli altri azionisti entrati in crowdfunding, ha sottoscritto un impegno di lock-up di 12 mesi.