19 Marzo 2021

(Teleborsa) - FIM, FIOM e UILM esprimono "forte preoccupazione" per lo stallo nella vertenza Whirlpool. "Il MISE ha dichiarato a mezzo stampa che alla soluzione delle crisi e questo lo fa senza alcun confronto con i lavoratori - dicono chiedendo l'immediata convocazione del tavolo perchè "non esistono soluzioni che non siano frutto della condivisione delle parti".

I sindacati hanno inviato una richiesta di incontro all'azienda che "nel frattempo prosegue sulla sua strada, e, per rispondere alle richieste di mercato, mette in tensione gli stabilimenti senza rispettare il piano industriale. Vogliamo riaprire il confronto a partire dagli impegni che a nostro parere Whirlpool deve prendere nel nuovo piano che chiediamo di definire. La gestione dei carichi di lavoro, degli orari nonchè la riorganizzazione delle produzioni nei singoli stabilimenti devono essere coerenti con il quadro generale che vogliamo discutere. Non permetteremo che il gruppo si divida, per questa ragione abbiamo richiesto la convocazione del tavolo nazionale".

"Resta per noi ferma - concludono - la decisione di tutelare tutti gli stabilimenti, a partire da Napoli. Prosegue lo stato di agitazione che porterà, in assenza di cambiamenti, alla mobilitazione nazionale di tutti i lavoratori".