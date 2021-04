28 Aprile 2021

(Teleborsa) - La trattativa tra Atlantia e Cdp per la cessione di ASPI si trova ormai nella fase finale. E' previsto per domani infatti un CdA di Cdp nel corso del quale, oltre alla convocazione dell'assemblea di maggio, potrebbe tenersi una ulteriore informativa sullo stato delle negoziazioni con Atlantia.

Secondo quanto apprende Teleborsa, gli advisor delle due parti starebbero proseguendo nel lavoro di fine tuning dell'offerta binding formulata alcune settimane fa dal consorzio formato da Cdp, Blackstone e Macquarie. In vista del CdA di domani di Cdp, gli sherpa finanziari e legali sarebbero al lavoro per tentare di sciogliere gli ultimi nodi mancanti, e gli sforzi si starebbero ora concentrando per trovare una quadra sulle modalità e i termini di pagamento.

Si tratta di una questione prettamente tecnica, ma non secondaria, in quanto bisogna tener conto che il closing finale dell'operazione, e il relativo pagamento, potrebbero prevedere diversi mesi, arrivando anche al primo trimestre del prossimo anno. Da qui la necessità di considerare e concordare bene le modalità di gestione di questo aspetto.

Nel pomeriggio di oggi intanto si terrà l'assemblea dei soci di Atlantia per l'approvazione del bilancio. L'assemblea della holding infrastrutturale per la decisione sul dossier ASPI invece non è stata ancora convocata, anche se il termine ultimo della scadenza dell'offerta di Cdp è fissato, al momento, al prossimo 31 maggio.