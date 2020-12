© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con la fine dell'anno è entrata ufficialmente nel vivo ladella campagna di v, subito accesa dalle polemiche in scia a una indiscrezione anticipata, diversi giorni fa, dal quotidiano tedesco Bild e tornata sotto i riflettori nei giorni del V-day: lasi è, infatti, assicurata una quota aggiuntiva didel vaccino Pfizeril primo a essere distribuito in UE dopo ildell'Agenzia europea del farmaco.Laera arrivata nelle scorse ore dalla portavoce del ministero della Salute tedesco rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa di Governo a Berlino "E' noto che laabbia proceduto a un'ordinazione di, per viacon laL'imperativo ora è evitare che la corsa al vaccino si trasformi in une, peggio ancora,proprio mentrea si loda per il ritrovatoNon resta dunque che provare a metterci la famosa. Compito affidato proprio alla Presidente della commissione europea Ursula von der Leyen che ieri ha chiarito: "Abbiamo deciso di prendere altredel vaccino Pfizer-BioNTech, già in uso. Avremo quindi 300 milioni di dosi di questo vaccino, che è stato valutato sicuro ed efficace. Altri vaccini seguiranno».Nel frattempo, un Portavoce della Commissione ha fatto sapere che "per quanto ne sappiamo nessuno si èa questo punto, lea voler pensare bene, la Germania ha semplicemente deciso di fare un salto in avanti, bruciando l'annuncio della commissione perché le dosi extra rientrano nel nuovo accordo europeo. Oppure, versione meno buonista ma secondo molti più vicino alla verità, la commissione è stata costretta ad intervenire per scongiurareche si è comunque sfiorato con gli Stati della UE che hanno protestato con Bruxelles.in testa, a cui andranno, a questo punto,la fetta che ci spetta dei 100 milioni annunciati ieri dalla tedesca Von der Leyen.