5 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Prepotente rialzo per A.S. Roma, che mostra un rialzo dell'8,61% a Piazza Affari, mettendo a segno un rally per il secondo giorno consecutivo, dopo la notizia che José Mourinho sarà il nuovo allenatore.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della squadra di calcio italiana rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



La tendenza di breve di A.S. Roma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,372 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,324. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,42.