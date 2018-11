Dopo conclusione Festival della Cultura Paralimpica: Ad FS Battisti su ritardi treni e persone a mobilità limitata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In occasione della conclusione alla stazione Tiburtina di Roma della tre giorni di Festival della Cultura Paralimpica con gli obiettivi di sensibilizzare il Paese attraverso le gesta di grandi campioni dello sport disabili, presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Amministratore delegato e Direttore generale del Gruppo Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, ha parlato ai giornalisti della sua iniziativa per risolvere il problema dei ritardi dei treni e degli accorgimenti del Gruppo per favorire i passeggeri a mobilità limitata.