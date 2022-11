DoorDash ha annunciato il taglio di 1.250 posti di lavoro

Mercoledì 30 Novembre 2022, 15:30







(Teleborsa) - DoorDash, società americana che gestisce una piattaforma di ordinazione e consegna di cibo online, ha annunciato che sta tagliando circa 1.250 posti di lavoro nel tentativo di ridurre i costi di fronte a un rallentamento economico globale. Al 31 dicembre 2021, l'azienda contava più di 8.600 dipendenti in tutto il mondo.



"La nostra attività è stata più resiliente di altre società di e-commerce, ma anche noi non siamo immuni alle sfide esterne e la crescita si è ridotta rispetto ai nostri tassi di crescita della pandemia. Mentre la nostra attività continua a crescere rapidamente, data la rapidità con cui abbiamo assunto, le nostre spese operative, se lasciate senza sosta, continuerebbero a superare le nostre entrate", ha scritto il CEO Tony Xu ai dipendenti, secondo un messaggio pubblicato anche sul sito web dell'azienda.



"Non ho preso questa decisione alla leggera - ha aggiunto - Abbiamo e continueremo a ridurre le nostre spese operative non dipendenti, ma questo da solo non colmerebbe il divario. Questa dura realtà alla fine mi ha portato a prendere questa dolorosa decisione di ridurre le dimensioni del nostro team".















(Foto: by Samson Creative on Unsplash)