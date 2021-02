© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lanon ha intenzione di considerare fuori dal computo del debito pubblico gli investimenti che verranno fatti dagli Stati membri utilizzando i prestiti delneanche quando saranno usati per la; ma, d'altra parte, gran parte di questi investimenti potranno essere finanziati, invece che con i prestiti, con iprevisti dal dispositivocheInoltre, i prestiti di questosaranno erogati dallaper gli Stati membri, e non dovrebbero comportare undella loroE' quanto ha ricordato ieri a Bruxelles il vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile per le questioni economiche,durante la conferenza stampa online al termine della riunione in videoconferenza"Quando uno Stato membro, questo si aggiunge al suo debito nazionale. Allo stesso tempo - ha spiegato- glipotranno avere a condizioni molto favorevoli i prestiti" previsti dal". Ad esempio, "", chei sistemi nazionali di cassa integrazione, e che prefigura, su scala minore, il sistema che verrà usato per il"abbiamo emesso obbligazioni cone tassi di interesse negativi dello 0,497%". Ciò vuol dire che se uno Stato membro prende un prestito dadovrà ridare dopo sette anni solo 100 euro. Chiaramente - ha sottolineato il Vicepresidente esecutivo della Commissione - questoRispondendo a una domanda più specifica sull'ipotesi di incentivare gli, anche parziale, dal debito pubblico, Dombrovskis ha precisato: "Quando i paesi Ue accumulano più debiti", anche se prendendo i prestiti loro assegnati nell'ambito delper finanziare la transizione verde, i prestiti "devono essere conteggiati come debito dello Stato, altrimenti si creano incertezze e dubbi nei mercati sulla vera situazione dele questoTuttavia, ha continuato il vicepresidente esecutivo, per quanto riguarda il Recovery Fund Rrf "gli investimenti per l'obiettivo della transizione verde, che devono esseredel totale nei piani nazionali "chiaramente non si aggiungono al debito pubblico se sono finanziati dalla quota di trasferimenti" del Fondo, mentre "vanno aggiunti solo se sono finanziati con la quota in prestiti prevista dal dispositivo RRF".