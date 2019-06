© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ho incontrato Tria per parlare del bilancio italiano.. Questo è il primo e più importante interesse dell'Italia".È quanto si legge sul profilo Twitter del vicepresidente della Commissione europea per l'Euro,, dopo l'incontro con il ministro dell'Economia, a margine dell'Eurogruppo a Lussemburgo.Il tweet conferma quanto dichiarato già al suo arrivo. ", dopo che il Comitato economico e finanziario europeo ha già sostanzialmente concordato con le conclusioni della Commissione sul fatto che l", aveva dichiarato Dombrovskis.Il vice commissario ha anche. "Siamo pronti a prendere in considerazione ulteriori elementi che l'Italia potrebbe proporre", ha aggiunto.In vista dell'incontro con il ministro italiano Dombrovskis si era augurato di conoscere "quali potrebbero essere gli elementi aggiuntivi che potranno essere proposti", aggiungendo che in ogni caso sarebbero state "", come poi confermato nel tweet.