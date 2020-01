© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "ma l'che nel 2020 resta al 136% e che non è stato ridotto significativamente".È quanto dichiarato dal vicepresidente esecutivo della Commissione europeanel corso di un'audizione tenuta oggi al Senato italiano.Tra i temi affrontati dal vicepresidente anche lache, "in un mondo ideale la si dovrebbe concordare a livello internazionale sulla scorta dei principi dell'Ocse.", ha chiarito.In merito al, Dombrovskis ha evidenziato che si tratta di. Dobbiamo passare dall'analisi dei bilanci strutturali a benchmark più osservabili e di questo discuteremo, maIl vicepresidente della Commissione UE ha annunciato anche che. Non posso ovviamente anticipare le conclusioni ma - ha aggiunto - èche per me rappresenta un buon punto di partenza"."Ci sono due punti fondamentali:percome benchmark di valutazione della spesa in rapporto alla crescita e una regola aurea limitata. Questi elementi probabilmente saranno al centro della discussione ma va costruito un consenso altrimenti ci si può impantanare.", ha concluso Dombrovskis.