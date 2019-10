Dombrovskis all'Europarlamento: aperti a ritoccare Patto stabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(la regola del pareggio di bilancio), anche se limitatamente ad alcuniper l'economia. Lo ha dichiarato all'Europarlamento il nuovo Vicepresidente all'Economia della Commissione europea,, in occasione della conferma della sua nomina.Il responsabile all'economia designato ha ammesso che le, aggiungendoche "servirà un dibattito considerevole per vedere se c'è ampio consenso per semplificarle". Poi ha assicurato "prevista dalle regole del Patto di stabilità per consentire di reagire ad eventuali rallentamenti dell'economia".Dombrovskis ha parlato nuovamente della trasformazione verde e digitale, principale obiettivo della Commissione di Ursula Von der Leyen, aggiungendo che si lavorerà ad un "sostenibili nei prossimi dieci anni", da parte pubblica e privata, il che vorrà dire anche offrire degliSul fronte sociale, il Vicepresidente anticipa che, spiegando che "la trasformazione green e digitale può avere successo solo se sarà equa dal punto di vista sociale".