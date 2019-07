Dollaro ancora in calo su possibile taglio tassi Fed

(Teleborsa) - S'indebolisce ulteriormente il dollaro nei confronti delle principali valute, in vista di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di politica monetaria di fine mese. Ad avvalorare questa ipotesi non solo quanto scritto nei verbali dell'ultima riunione del Board, ma anche le dichiarazioni di questi giorni del Presidente dell'istituto Jerome Powell.



Ieri, 11 luglio 2019, sono stati pubblicati i dati di giugno sull'inflazione USA, che si sono mostrati in calo ma in linea con le previsioni del mercato. Su base annua la crescita è stata dell'1,6%, inferiore all'1,8% registrato in precedenza, ma come indicato dagli analisti.



Il cross eur/usd vale 1,125 dollari mentre il dollaro nei confronti dello yen scambia a 108,03.