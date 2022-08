Dollar Tree taglia guidance sugli utili dopo trimestrale

(Teleborsa) - Dollar Tree, catena statunitense di discount, ha registratoin aumento del 6,7% a 6,77 miliardi di dollari nel secondo trimestre (terminato il 30 luglio 2022). Le vendite nette dei negozisono aumentate del 7,5% (o del 7,4% se aggiustate per le fluttuazioni valutarie). L'è aumentato del 27,4% a 359,9 milioni di dollari e l'è aumentato del 30,1% a un record aziendale di 1,60 dollari."La nostra performance del secondo trimestre rafforza lada costi più elevati per cibo, carburante, affitto e altro", ha dichiarato Mike Witynski, presidente e amministratore delegato.Ledovrebbero assestarsi da 27,85 miliardi a 28,10 miliardi di dollari, con vendite comparabili leggermente superiori compensate da una crescita della metratura leggermente ridotta rispetto alle prospettive precedenti. L'dovrebbe essere compreso tra 7,10 e 7,40 dollari, che nel punto mesio rappresenta un miglioramento del 25% anno su anno."Prevediamo che la combinazione di questonella nostra catena Family Dollar e lasui prodotti di consumo basati sulle esigenze metterà sotto pressione i margini lordi nella seconda metà dell'anno - ha spiegato il CEO - Abbiamo quindi ridotto di conseguenza le nostre prospettive per l'EPS".