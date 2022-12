Dollar General rivede al ribasso outlook dopo aumento costi

(Teleborsa) - Dollar General, catena statunitense di discount, ha registratoin aumento dell'11,1% a 9,5 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 28 ottobre 2022). Le vendite "" sono aumentate del 6,8% rispetto al terzo trimestre del 2021, trainate principalmente da un aumento dell'importo medio delle transazioni, nonché da un modesto aumento del traffico dei clienti.La società ha registrato undi 526,2 milioni di dollari, in aumento dell'8% rispetto al terzo trimestre del 2021. L'è aumentato del 12% a 2,33 dollari, mancando le aspettative del mercato per 2,54 dollari."Siamo soddisfatti della nostra forte crescita delle vendite nel trimestre, nonché di un modesto aumento del traffico dei clienti e dei continui guadagni di quota nelle vendite di prodotti di consumo e non, che riteniamo siano una testimonianza della forza del valore e proposta di convenienza che offriamo ai nostri clienti", ha commentato ilDollar Generalche gli utili per azione dell'anno fiscale 2022 aumenteranno dal 7% all'8% circa, rispetto alle previsioni precedenti di un aumento dal 12% al 14% circa."Durante il terzo trimestre, la società ha registrato ritardi imprevisti nell'acquisizione di ulteriore spazio di magazzino temporaneo sufficiente per le sue esigenze di inventario, che hanno causato inefficienze all'interno della catena di fornitura interna - è stato spiegato - Queste sfide hanno portato a".