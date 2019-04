Dolce Pasqua: italiani spenderanno 420 milioni di euro tra uova e colombe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarà unanel vero senso della parola per gli italiani che spenderanno benLo rivela. Da un capo all'altro dell'Italia nemmeno a Pasqua possono mancare i piatti della rigogliosa tradizione culinaria tricolore. Ma in concomitanza con la festa cristiana e i riti primaverili sono ia salire sul podio dell'offerta gastronomica:Per Pasqua 2019, ma le vendite sono cominciate a metà marzo, una indagine condotta da CNA Agroalimentare tra gli iscritti alla Confederazione stima che. Il giro d'affari previsto è di- Le, in considerevole maggioranza per quantità, rimangono in testa anche per valore, ma sono ormai tallonate dalle90 milioni contro 80 milioni vale il rispettivo giro d'affari.- Saranno, invece, oltrele uova dihe si consumeranno nel periodo pasquale. Per un giro d'affari di circasolo per le pezzature medio-grandi., insomma, da prodotto persi è trasformato inper tutta la famiglia o in oggetto da regalo raffinato.