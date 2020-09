© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rendere le, fondamento del mercato unico, piùnei prossimi quattro anni. Questo l'obiettivo del nuovo piano d'azione varato oggi della Commissione europea che accelera sulla necessità di ammodernamento perché con lasono emerse carenze strutturali che impediscono di fIlsi concentra in particolare su una maggiore disponibilità, utilizzo e analisi dei dati a fini doganali.Richiede unabasata sul rischio, delle catene di approvvigionamento e l'istituzione, all'interno della Commissione, di un nuovo centro analitico per la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati in grado di aiutare le autorità doganali a individuare i punti deboli alle frontiere esterne dell'Ue e gestire le crisi future. Per affrontare le, gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e delle piattaforme di vendita onlineper contribuire a combattere le frodi doganali e fiscali nell'Non solo, sarà creato uno "sportello unico" che renderà più facile per le imprese espletare le formalità alla frontiera in un unico portale."Oggi lede impongono di rendere più intelligenti le nostre norme doganali e di garantirne un migliore funzionamento per gli Stati membri, i cittadini e le imprese, per questo sono necessari un utilizzo dei datcon le autorità doganali dei paesi partner", questo il commento del Commissario all'economia