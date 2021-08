Doccia fredda sui mercati, Fed verso stop acquisto titoli

Giovedì 19 Agosto 2021, 11:15

(Teleborsa) - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, dopo che la Federal Reserve, nei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria, ha fatto capire di essere pronta a breve a ridurre il programma di acquisto di titoli. Indicazioni in più potrebbero arrivare nel fine settimana, quando si terrà il tradizionale simposio di Jackson Hole.

Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,17. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.783,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,45%, scendendo fino a 63,2 dollari per barile.



Avanza di poco lo spread, che si porta a +105 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,56%.



Tra le principali Borse europee sensibili perdite per Francoforte, in calo dell'1,89%, in apnea Londra, che arretra del 2,21%, e tonfo di Parigi, che mostra una caduta del 2,85%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,25%; sulla stessa linea, profondo rosso per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 28.292 punti, in netto calo del 2,21%.



Una giornata da dimenticare per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.



Le più forti vendite si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -4,75%.



Lettera su Ferrari, che registra un importante calo del 4,00%.



Affonda Exor, con un ribasso del 3,73%.



Crolla STMicroelectronics, con una flessione del 3,54%.



Ribasso scomposto per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.



I più forti ribassi si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -5,15%.



Vendite a piene mani su Esprinet, che soffre un decremento del 4,32%.



Pessima performance per Brunello Cucinelli, che registra un ribasso del 4,01%.



Sessione nera per Tod's, che lascia sul tappeto una perdita del 3,57%.