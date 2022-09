Docce più brevi e Tv spenta: le misure "a costo zero" per risparmiare

(Teleborsa) - Il MiTe ha diffuso nella giornata di ieri il piano di contenimento consumi in vista dell'autunno-invernodi gas.Per il riscaldamentoIl piano, si legge nel documento, "prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delleViene precisato che la sossia, più incisiva per i comuni delle aree più calde dell'Italia, (la Sicilia ad esempio) e più soft per quelli più freddi, a partire"Gli italiani per delle grandi cause e motivazioni sono in grado di fare grandi sacrificiLo ha detto il ministro della Transizione ecologica,ospite di Marco Damilano nella puntata de Il cavallo e la torre su Rai Tre spiegando che si è lavoratoil risparmio civile, residenziale e con le misure prese risparmiamo intorno agli 8-9 miliardi. E poi c'è ile ma abbiamo cercato di tutelare le aziende e speriamo di non dover operare su quel fronte, le aziende hanno già ottimizzato costi in quel senso". "I sacrifici - ha concluso -Quanto al piano di risparmio industriale "verrà completato nei prossimi giorni, la data finale è il 15 ottobre quindi siamo abbastanza in anticipo "Il piano di risparmio industriale per le aziende verrà completato nei prossimi giorni: la data finale è il 15 ottobre quindi siamo abbastanza in anticipo".Parte del piano anche lesaranno, si ribadisce, volontarie e saranno integrate ove necessario da strumenti di sostegno alla scelta del comportamento efficiente".Tra i comportamenti da promuovere, secondo il governo, "quelli della riduzione della temperatura e della durata dellel'utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, l'abbassamento del fuoco dopo l'ebollizione e la riduzione del tempo dil'utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, lo spegnimento o l'inserimento della funzione a basso consumo delquando in vacanza, non lasciare in stand by