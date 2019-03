doBank, Fitch Ratings: si conferma al vertice per il decimo anno consecutivo

(Teleborsa) - La società finanziaria doBank, per la decima volta consecutiva, ha ricevuto da parte di Fitch il rating "RSS1-" e "CSS1-", il massimo livello previsto per le attività di special service. L'Agenzia internazionale di valutazione, inoltre, ha deciso per Italfondiario un innalzamento del rating per l'attività di master service, a "RMS2+" e "CMS2".



Con la decisione di Fitch Ratings, doBank, impegnata nel processo di riorganizzazione dettato dal Business Plan 2018-2020, si è guadagnata un'importante conferma riguardo la strategia adottata e le capacità di execution messe in campo. La prima fase del rinnovamento, già archiviata nel 2018, ha infatti previsto la concentrazione delle attività di special servicing in doBank e quelle di master servicing in Italfondiario. © RIPRODUZIONE RISERVATA