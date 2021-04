14 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Il presidente del CNEL Tiziano Treu ha giudicato insufficienti le misure contenute all'interno del decreto Sostegni. "Malgrado i ripetuti interventi governativi che hanno scandito le varie ‘ondate' del contagio nei mesi scorsi con ben 9 decreti e 5 scostamenti di bilancio (l'ultimo autorizzato dal Parlamento lo scorso 26 novembre), più le misure inserite nella legge di bilancio, il contesto economico, sociale e sanitario del nostro Paese continua ad essere drammatico – ha detto in occasione del deposito al Senato del documento di Osservazioni e proposte del CNEL sul decreto – I provvedimenti emergenziali come il decreto Sostegni dovrebbero essere adottati in una prospettiva di superamento dell'emergenza e fornire contributi al raggiungimento di obiettivi più strutturali quali la ripresa delle attività in totale sicurezza. Manca ancora una visione a medio-lungo termine".

Il documento ha sottolineato la distruzione di reddito "senza precedenti" causata dalla pandemia, "due volte e mezzo superiore a quella causata dalla crisi finanziaria del biennio 2008-2010". In relazione alle misure per il lavoro, "le parti sociali ritengono ancora poco attrezzato il decreto per la parte che riguarda la strumentazione da introdurre quando terminerà il blocco generalizzato dei licenziamenti. Inoltre, il CNEL ritiene indispensabile mettere in campo un piano straordinario di politiche attive, che utilizzi i tre strumenti esistenti: i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, la cui funzione va potenziate, il Fondo nuove competenze, che va opportunamente rinforzato nelle risorse, e l'assegno di ricollocazione, da rifinanziare in concomitanza con un allungamento della durata della Naspi".

Il CNEL ha ribadito la necessità di "una vera e complessiva riforma del sistema fiscale italiano, ancorata ai principi di equità e di effettiva progressività, nonché al recupero di una evasione che non ha paragoni nei Paesi sviluppati". Infine, sulle misure a favore delle famiglie e il reddito di cittadinanza, "il CNEL, pur condividendo tutte le misure che incrementano le risorse destinate ai nuclei familiari in forte difficoltà, sottolinea come per la terza volta il Governo sia costretto ad estendere l'applicazione di una misura che, nella sua concezione iniziale, era disegnata come emergenziale ed assolutamente transitoria". Infine un ultima riflessione: il decreto avrebbe potuto affrontare il tema dei congedi parentali: il fatto che essi siano retribuiti al 50% acuisce ancora di più il gender gap salariale e penalizza i redditi familiari modesti".