6 Maggio 2021

(Teleborsa) - La Ragioneria generale dello Stato ha bocciato la norma del dl Sostegni inserita dal Parlamento per "la cedibilità del credito di imposta nell'acquisto dei beni strumentali relativamente al Piano Transizione 4.0", cioè il cosiddetto Superbonus per le aziende. La Ragioneria ha chiesto lo stralcio sostenendo che la norma ha "potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica".

"Gli effetti finanziari – ha spiegato il dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – potrebbero essere particolarmente significativi per quei crediti che, come industria 4.0, prevedono una fruizione in quote annuali, perché l'impatto sul deficit sarebbe anticipato interamente al primo anno di utilizzo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo in compensazione". Per tali ragioni, "non è possibile, allo Stato, assentire proposte di estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti". Bocciata anche la cessione del credito o lo sconto in fattura sul bonus mobili ed elettrodomestici, anche in questo caso introdotta nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni del Senato.

Dura la reazione del Movimento 5 Stelle: "È una decisione incomprensibile e immotivata. Cominceranno delle interlocuzioni con la Ragioneria e parallelamente un processo di seria riflessione su quello che sarà il voto del M5s alla fiducia stasera al Senato", ha detto Ettore Licheri, capogruppo M5s al Senato.