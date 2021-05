18 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il Governo ha posto la fiducia alla Camera sul Decreto legge Sostegni alla Camera. Ad annunciarlo ieri il Ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.



Come previsto dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, le dichiarazioni di voto avranno inizio oggi, martedì 18 maggio, alle 15. La votazione partirà dalle 16:30. Subito dopo, prevista l'illustrazione degli ordini del giorno al provvedimento. Domani, dalle 9,30, le votazioni degli ordini del giorno, mentre dalle 19 si svolgeranno le dichiarazioni di voto finali. Atteso tra mercoledì e giovedì il semaforo verde al decreto che deve essere convertito in legge entro il 21 maggio.



Con il provvedimento, in arrivo contributi alle imprese in affanno causa Covid, aiuti alle partite Iva e destinati ad alcuni settori economici specifici come tessile, sport, agevolazioni per le piccole e medie imprese che investono in nuove tecnologie. Previsti sgravi contributivi in ottica assunzione o mantenimento del personale per scongiurare un'emorragia di posti di lavoro con la fine del blocco dei licenziamenti.

Novità in arrivo per il bonus vacanze con la stagione estiva che scalda i motori e milioni di italiani - ma anche stranieri - pronti ad invadere spiagge e piazze lungo lo Stivale.