18 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - La Camera dei Deputati ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge Sostegni con 472 voti a favore, 49 contrari e 2 astenuti. In programma c'è ora l'illustrazione degli ordini del giorno, su cui il governo renderà i pareri.



Tra i capigruppo è stato raggiunto un accordo per chiudere entro le 19 di domani l'esame del provvedimento, che scade il 21 maggio. Le dichiarazioni di voto finali, domani, verranno trasmesse in diretta televisiva.