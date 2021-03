19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Atteso oggi, venerdì 19 marzo, in CdM il Decreto Sostegni che si appresta, dunque, a tagliare il traguardo.

Nella giornata di ieri l'incontro tra i capigruppo della maggioranza e i Ministri Franco e D'Incà, alla presenza dei sottosegretari del MEF e dei Rapporti con il Parlamento, definito dalle parti "molto positivo". Dopo l'introduzione del ministro Franco, che ha illustrato i cinque punti principali del Decreto (Sostegno alle imprese e all'economia, Lavoro e contrasto povertà, Salute e sicurezza, Sostegno enti territoriali, Proposte specifiche dai Ministeri), sottolineano le fonti, "c'è stato ampio confronto su tutte le tematiche" e "i rappresentanti delle forze parlamentari hanno espresso la comune volontà di coordinarsi, sottolineando la centralità del Parlamento.

Aiuti alle imprese fino a 10 milioni di ricavi con 5 fasce e percentuali che vanno dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi: sarebbe questa l'ossatura del maxi provvedimento - una sorta di manovra bis - da 32 miliardi, con uno spazio da 500 mln per le modifiche parlamentari. Nel dettaglio, lo schema prevede un indennizzo del 60% per le imprese fino a 100mila euro, del 50% tra 100mila e 400mila euro, del 40% tra 400mila e un milione, 30% tra uno e 5 milioni e 20% tra 5 e 10 milioni.

Una una tantum per gli stagionali per 3 mesi da 2400 euro complessivi, con una copertura di un miliardo e mezzo. Un altro miliardo e mezzo per incrementare il fondo istituito con la manovra per ridurre i contributi dovuti da parte degli autonomi.

Ancora da sciogliere i nodi cancellazione delle vecchie cartelle e proroga del blocco dei licenziamenti. Il titolare del MEF Franco avrebbe spiegato che sulle due questioni il confronto è ancora aperto nell'esecutivo e che si arriverà a una sintesi per il Consiglio dei ministri. Per le cartelle si starebbe discutendo del tetto e anche dell'arco temporale: fin qui si è ipotizzato di cancellare cartelle fino a 5000 euro tra il 2000 e il 2015