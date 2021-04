29 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Si amplia la platea del Superbonus 110%. Secondo quanto si legge in una bozza del dl Semplificazioni per quanto riguarda la parte di competenza del ministero della Transizione ecologica l'ambito di applicazione della misura è esteso anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2, ovvero "Alberghi e pensioni". Potranno, inoltre, – prosegue la bozza – accedere agli incentivi anche quanti hanno in corso "domande di condono edilizio". Qualora la richiesta di sanatoria venga successivamente respinta scatta però la revoca delle agevolazioni. L'obiettivo della norma, spiega la relazione, è evitare che l'irregolarità che riguarda una singola unità immobiliare impedisca alle altre di acquisire la certificazione di stato legittimo e accedere alla misura introdotta dal decreto-legge Rilancio del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni.

Bisognerà, invece, ancora attendere per la proroga al 2023 delle agevolazioni che non è stata inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento in Parlamento, le risorse disponibili per il Superbonus si fermano a 18 miliardi, tra Recovery plan e Fondo complementare e, pertanto, attualmente, non vi è la possibilità

di prorogare la misura di un altro anno come richiesto dal Movimento 5 stelle e Forza Italia.

Favorevole alla proroga di un anno anche il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. "Per decarbonizzare – ha affermato Cingolani – bisogna sporcare meno ed essere più puliti e allo stesso tempo risparmiare. Il bonus è una misura straordinaria per rendere le case dal punto di vista energetico più sicure e che non ci facciano disperdere energia. Questo perché il riscaldamento delle case contribuisce per una frazione molto forte all'inquinamento. Politicamente è una misura che riavvia molte imprese, il vero problema che vedo è che la burocrazia scoraggia molti a cominciare. Sono d'accordo a prorogare di un anno perché a causa della burocrazia si allungano i tempi, è ineccepibile politicamente dare lavoro all'edilizia, ma bisogna mettere delle regole che siano umane, se no la misura rischia di essere sprecata".

"Dal Parlamento arriva un dato aggiornato sugli interventi relativi al superbonus: 12mila, in massima parte riguardanti case singole. Un numero – commenta il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa – che conferma la necessità di prolungare, semplificare e migliorare una misura di cui c'è bisogno soprattutto in condominio".

La prima tranche di semplificazioni, che includerà anche altre misure ancora da mettere a punto, – stando all'ultima versione del Pnrr presentato dal governo alle Camere – arriverà entro la fine di maggio.