(Teleborsa) - "Riteniamo di assoluta urgenza, anche al fine di garantire una ripresa efficace, progressiva, dell'economia del Paese, un chiarimento sul piano normativo circa l'ambito di". Questo"Il mondo del lavoro – ha sottolineato Bottino – è chiamato a gestire con profondi cambiamenti la nuova normalità a partire dalla cosiddetta fase 2, avendo quale priorità la salute e sicurezza dei lavoratori. In tal senso il, ove si consideri, come già accennato, che gli stessi hanno recepito e adattato ai diversi contesti produttivi le regole individuate dalle autorità scientifiche e dal Governo. È indubbio che come anche osservato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ci troviamo di fronte ad un'inteso nel senso più ampio del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del rischio lavorativo proprio di ciascuna attività, con la sola. Per questo – ha aggiunto –in coerenza alle previsioni di cui all', che riconosce la legittima esclusione di responsabilità in capo al datore di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili".Bottino ha anche posto l'accento sulle"Potrebbe essere adottata – ha spiegato – una soluzione analoga a quella cui si è fatto ricorso in altri casi di emergenze, quali alcuni eventi sismici: leD'altra parte si osserva che il lavoratore sospeso dal lavoro beneficia già della contribuzione piena (figurativa o correlata) a carico del sistema degli ammortizzatori sociali e quindi ne è già garantito il versamento".Per l'Abi, tra leprovocata dalla emergenza in corso è necessario considerare come "l'ampiezza ed eccezionalità delle conseguenze sul mondo produttivo potranno rendere più complessa la fase di transizione verso un nuovo lavoro. Risultano quindi opportuni – conclude Bottino – interventi per sostenere le persone nella fase di transizione e reimpiego attraverso misure quali il(attualmente 24 mesi), tenuto conto che nel contesto attuale la prospettiva di rioccupazione sconterà periodi più lunghi".