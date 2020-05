© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo una lunga serie di rinvii,"Abbiamo impiegato un po' di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo cosi complesso. Il decreto Rilancio arriverà in Parlamento. Mi auguro che con le forze di maggioranza, ma spero anche con l'opposizione, il decreto possa essere migliorato" ha affermato ilin conferenza stampa.Nel passaggio da "Aprile" a "Rilancio"si è trasformato in una sorta di "manovra di Primavera", un "provvedimento mosaico" focalizzato su misure di indennizzo e di ristoro che non appaiono, al momento, incardinate in un'azione di prospettiva. "Introduciamo – ha annunciato Conte –. Aiutiamo leabbiamo unper le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione. Per ile risorse sono cospicue, sono pari a. Ci sonoche verranno erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi." con lo"Fare oggi uno sconto fiscale per tutte le imprese – ha sottolineato Conte – significa erogare una, significa lasciare nelle casse delle società delle somme di danaro. Non abbiamo definito una riforma del sistema fisco, è un intervento una tantum. Il nostroma non possiamo farlo in questa condizioni. Bisogna affrontare prima l'emergenza"."Per gli– ha affermato Conte – arriverannoperché saranno dati a chi ne ha già beneficiato. Spero possano arrivare nelle prossime ore, quando il decreto andrà in Gazzetta ufficiale, poi ci riserviamo di integrarli con unDobbiamo semplificare e fare in modo che arrivino in modo semplice, rapido, veloce le risorse stanziate. AbbiamoquasiAbbiamo lavorato per rendere meno farraginosi i passaggi e confidiamo di recuperare il tempo perduto, avendoConfidiamo di erogare gli ammortizzatori ancora più speditamente di come accaduto fino ad adesso. Non ci sono sfuggiti i ritardi e cerchiamo di rimediare".Il Premier ha annunciatoe l'. Sul fronte dellaè previsto, invece,Per ilche prevede unInoltre, ha spiegato il Premier, "laè abbonata per alberghi e stabilimenti balneari.anche grazie allaE c'è un occhio di attenzione per i nostri artisti". È istituito inoltre unNel complesso"Per le imprese dei settori ricettivi per affrontare le spese per adeguarsi ai nuovi requisiti stanziamo ben 2 miliardi" ha precisato il