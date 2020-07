Dl Rilancio, tutte le misure: superbonus ed ecobonus al via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ecobonus per Euro 6, sconto Imu, congedi e molto altro. Tante le misure contenute nelche, con l'approvazione del Senato, è legge.Tra le più attese il Superbonus edile al 110% per gli, che è stato esteso anche a immobili del terzo settore e alle seconde case, comprese le villette a schiera, con la sola esclusione delle abitazioni di lusso,Per l'efficientamento energetico sono stati rivisti al ribasso i tetti di spesa detraibile, che variano in base al tipo di abitazione. Resta la possibilità di eseguire gli interventi senza mettere mano al portafogli, cedendo il superbonus alle imprese che eseguono i lavori o ad un istituto finanziario.A chi scelga di, i Comuni possono concedere uno sconto fino al 20%.fino a 3.500 euro per chi acquista un'auto Euro 6 (categoria che comprende anche vetture a benzina e gasolio) e rottama un mezzo vecchio almeno di 10 anni, incentivo che si dimezza senza rottamazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2020 per auto con prezzi fino a 40mila euro.Per chi acquista un'auto green, l'incentivo arriva fino a 10mila euro per le elettriche e a 6.500 per le ibride. Per moto e motorini elettrici o ibridi l'ecobonus nel 2020 sale fino a 4mila euro in caso di rottamazione. Senza rottamazione, l'incentivo scende fino a 3mila euro.- Le 4 settimane di Cig Covid previste per l'autunno si potranno anticipare fin da subito. Proroga per i contratti di apprendisti e lavoratori a termine di tanti giorni quanti sono stati quelli di stop per il lockdown. Via libera anche all'adeguamento delle pensioni per gli invalidi totali, che passano da 285 ad almeno 516 euro.- Estensione della durata di carte d'identità e patenti scadute durante il lockdown fino alla fine dell'anno.- Le famiglie con figli fino a 12 anni potranno usare fino al 31 agosto (un mese in più del previsto) i. In più, i Comuni dovranno usare i 150 milioni aggiuntivi stanziati con il decreto per pensare a centri estivi anche per i più piccoli, fino a 3 anni, e per i più grandi. La fascia di età è stata infatti modificata: da 3-14 anni a 0-16 anni.. Grazie a una deroga introdotta da un altro emendamento, le classi delle elementari potranno avere anche meno di 15 alunni.- L'Agcom può "ordinare, anche in via cautelare" la rimozione dei servizi di telefonia attivati senza il consenso degli utenti. Sono anche previste multe fino a 5 milioni per gli operatori che non si adeguino.- Prorogato fino al 31 dicembre per il 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione con mansioni che possono essere svolte da casa lo smart working. Il Dl Rilancio introduce anche il "Piano organizzativo del lavoro agile", con il quale dal 1° gennaio 2021 la percentuale salirà ad almeno il 60%.- Stanziaticoronavirus. Altri 20 milioni andranno a puntellare le amministrazioni in dissesto, compresi i Comuni sciolti per mafia.- Esenzione di due mesi per il pagamento della