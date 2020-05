Dl Rilancio, oltre 377mila domande a Fondo Garanzia

(Teleborsa) - Oltre 377mila richieste per un importo superiore ai 17 miliardi di euro. Sono gli ultimi dati aggiornati delle richieste al Fondo di Garanzia forniti dal Mediocredito Centrale.



In dettaglio, dal 17 marzo al 25 maggio sono state 377.611 le richieste al Fondo di Garanzia per un importo pari a 17.078.597.156,34.



Nello specifico, 375.004 sono quelle pervenute ai sensi dei Dl Cura Italia e Liquidità per un importo di 16,8 miliardi, 341.051 delle quali sono operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 7.076.794.847,29. © RIPRODUZIONE RISERVATA