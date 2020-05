© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A due giorni dalla pubblicazione del decreto Rilancio Italia,Completate anche le operazioni di pagamento a favore degli, con seconda rata dell'indennità fissata dalla legge nella misura di 500 euro. Ad annunciarlo è lo stesso Istituto in una nota.In dettaglio,sui conti correnti e sulle carte dotate di Iban dei beneficiari,La– spiega la nota – si è resa necessaria in considerazione deiNella giornata di venerdì 22 maggio lo spazio era quasi interamente impegnato da pagamenti già pianificati da altre amministrazioni pubbliche.Allo scopo di favorire la– sottolinea l'Inps – il pagamento è stato effettuato attraverso il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento della rata di marzo. Ilper iche, all'atto della domanda inviata ad aprile scorso hanno scelto questa modalità di pagamento, – si legge nella nota – avverràPer riscuotere la seconda rata dell'indennità, questi lavoratori potranno recarsi presso qualsiasi sportello postale del territorio nazionale muniti necessariamente della comunicazione che riceveranno da Poste Italiane, oltre che del documento di identità e di un documento attestante il proprio codice fiscale.Nel dettaglio iPer iil decreto Rilancio Italia ha previsto l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità a tuttie ha introdotto, oltre allaSul piano procedurale, per i predetti lavoratori, – fa sapere l'Inps –Pertanto, l'Istituto – conclude la nota – è tenuto a processare i predetti controlli anche per le domande pervenute ad aprile e, successivamente, potrà disporre i relativi pagamenti della seconda e terza rata.